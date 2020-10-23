Жертвами мошенников стали сразу 11 жителей Саратова и районов области. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Потерпевшая из Энгельса решила не мелочиться и сразу перевела на чужой счет 225 тысяч рублей. Другая женщина из этого же города отделалась потерей всего пяти тысяч рублей.

Пострадали граждане из Вольского, Красноармейского, Краснокутского, Пугачевского, Энгельсского районов региона. Им звонили якобы сотрудники банка и говорили, что кто-то хочет украсть их деньги, нужно скорее защищать средства.

Кому-то сказали перевести средства на безопасный счет, у других узнали пароли и коды доступа или сказали установить приложение, с помощью которого украли деньги.