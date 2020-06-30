Рабочая неделя, начавшаяся 29 июня, будет короткой. Дополнительный выходной предусмотрен для россиян в среду, 1 июля. На этот день назначено Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

Саратовцы отмечают, что процедура голосования, стартовавшая 25 июня, удобна и продумана. Возможность проголосовать досрочно позволила горожанам самим выбирать день, в который было бы удобно прийти на избирательный участок. Многие саратовцы голосуют из дома, подав об этом заявку в УИК и выбрав время, а также выражают свое мнение во дворе – мобильные избирательные комиссии ежедневно по 30 июня включительно работают на дворовых территориях.

— Очень удобно сделали, я проголосовала еще на прошлой неделе, возвращаясь с работы. Честно скажу, прошла мимо избирательного участка, даже не вспомнила. А во дворе дома увидела сотрудников своей УИК. Паспорт был с собой, поэтому тут же проголосовала. Все как положено – расписалась в журнале, выдали бюллетень. Перед этим вручили одноразовый набор – маску, перчатки и ручку, — рассказала одна из жительниц поселка Юбилейный.

— Ко мне пришли домой, именно в то время и тот день, когда я просила. Сотрудники участковой комиссии были полностью экипированы, нам с мужем тоже выдали одноразовые средства защиты. Мы проголосовали. Очень удобно. Нам самим не пришлось идти куда-то, да и боязно выходить, — отметила пожилая супружеская пара.

В День Общероссийского голосования, 1 июля, еще не успевшие проголосовать горожане, могут выразить свое мнение с 8 утра. А потом, например, воспользоваться возможностью поехать на дачный участок – во многих садоводческих хозяйствах в среду поливной день. Или наоборот, проголосовать в конце дня – избирательные участки будут открыты до 20:00 вечера.