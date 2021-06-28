На прошлой неделе состоялись партийные съезды, стартовала кампания по выдвижению кандидатов в депутаты Государственной Думы России. В организации кампании будут применены новшества, о которых важно знать избирателям.

В связи с этим запущена рубрика «100 вопросов о выборах», где на конкретных примерах показывают ход подготовки к выборам и процедуру голосования. В качестве комментаторов — эксперты и участники процесса, юристы и политологов, готовых поделиться своим мнением по тому или другому вопросу.

Одним из псевдополемических вопросов, к которому постоянно публично возвращаются, почему-то стало трехдневное голосование.

Например, Ирина Зеленская — библиотекарь МУК»Марксовская МЦБС».

— Многодневное голосование было опробовано и на голосовании по Конституции, и на довыборах в Саратовскую областную Думу. Поначалу, как и все новое это казалось необычным, но жители очень быстро оценили все плюсы такой организации. Я не видела кого-то, кто был бы недоволен большими возможностями по выбору времени прибытия на избирательный участок. На мой взгляд, формат голосования в три дня жители области оценили высоко. Во-первых, оказалось очень удобно для всех категорий избирателей — работающих, учащихся, пенсионеров. Каждый смог выбрать время, когда он свободен и прийти проголосовать. Раньше, когда голосование проходило один день, у некоторых избирателей, работающих например, в смене на предприятиях непрерывного цикла производства, возникали трудности, и они физически не успевали проголосовать. Три дня дают свободу действий, можно спланировать время так, как тебе удобно.

И знаете, это же не наша придумка. Многодневное голосование практикуется и в других странах. В период пандемии очевидно, что протяженность процедуры во времени создает лучшие условия для соблюдения безопасности на участках, ведь помещения нужно регулярно обрабатывать, успевать у всех на входе участка измерять температуру и при этом соблюдать социальную дистанцию, — отметила она.