Саратовские силовики вместе с сотрудниками УФНС региона поймали местных жителей на разработке незаконной схемы для обналичивания денежных средств.

Установлено, что фигуранты зарегистрировали множество юридических лиц, которые фактически не осуществляли свою деятельность.

Для создания видимости законности операций между их клиентами и фирмами заключались договора на поставку товаров, оказание услуг, а также агентские договора с физическими лицами.

После обысков в их квартирах, переделанных под офисы, изъяли печати, электронно-цифровые подписи, телефонные аппараты, а также другие предметы и документы, предназначенные для осуществления незаконной деятельности.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Обстоятельства его противоправных действий и возможных соучастников и выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности продолжается.