Двое жителей Саратовской области в возрасте 19 и 22 лет ответят перед мордовским судом за попытку продавать наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры.

Злоумышленники сделали закладку с 93,81 граммами N-метилэфедрона у железнодорожного вокзала в Саранске. Парни запрятали наркотики в носок и хотели в дальнейшем продолжать продавать вещества в республике. Ранее таким же способом они реализовали партию наркотиков в Пензе. Их поймали в ноябре 2020 года.

У них обнаружили 121 закладку с этим же веществом общей массой в 58,45 грамма.

Теперь их дальнейшую судьбу решит Ленинский районный суд города. Им грозит до 20 лет тюрьмы, пока злоумышленники находятся под стражей.

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