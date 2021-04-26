Жители Заводского района Саратова перекрыли доступ через двор маршрутке №21. Об этом горожане сообщили в группе общественного совета микрорайона САЗ.

Дело в том, что согласно подписанному Михаилом Исаевым постановлению, транспорт будет следовать через дворы домов на улицах Орджоникидзе, Плякина, Левина.

Граждане возмутились, что теперь общественный транспорт ходит прямо перед подъездами домов. Это угрожает жизни детей и взрослых.

— Вы как-нибудь прокомментируете, постановление, подписанное Вами, благодаря которому теперь по дворам у нас ездит общественный транспорт? – обратились горожане к градоначальнику.