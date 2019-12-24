В группе «Саратов Онлайн» в соцсети «ВКонтакте» поздно вечером 23 декабря был опубликован пост о сбитой на дороге в городе кошке.

Вокруг него возникла бурная дискуссия. Никто не спорит, что нужно помогать животным, но упрекают автора Карину Денисову в пиаре на зоотеме.

— Мир деградирует, из-за этого кота могла случиться авария. Ну, сбили, каждый день сбивают. Тут столько трагедий, а убиваются по коту. Как стало модно на показ быть зоошизой, — примерно так общее мнение выразила Дарья Гладкова.

Вряд ли на такую реакцию рассчитывала автор поста:

— А пенсионерам, детдомовцам, инвалидам кто поможет? Лицемерие в чистом виде, — считает Руслан Нугаев.

Эта публикация набрала уже почти 800 комментариев.

— Душа есть у людей? Что стало с вашими сердцами? Кошку сбили, бросили на дороге умирать, с раздробленной челюстью, снятым скальпом с нее, вся переломанная. Машины мимо ехали, всем плевать.

Остановился мой брат, чтобы убрать труп с дороги на обочину, поднял ее, а она живая, хрипит! Кошка в клинике, под стабилизацией, завтра операция! — сообщила пользовательница ВК Карина Денисова.

Напомним, недавно именно спасение сбитого на трассе котенка сделало известным дальнобойщика из Энгельса Александра Ермолаева.