В группе «Саратов Онлайн» в соцсети «ВКонтакте» поздно вечером 23 декабря был опубликован пост о сбитой на дороге в городе кошке.
Вокруг него возникла бурная дискуссия. Никто не спорит, что нужно помогать животным, но упрекают автора Карину Денисову в пиаре на зоотеме.
— Мир деградирует, из-за этого кота могла случиться авария. Ну, сбили, каждый день сбивают. Тут столько трагедий, а убиваются по коту. Как стало модно на показ быть зоошизой, — примерно так общее мнение выразила Дарья Гладкова.
Вряд ли на такую реакцию рассчитывала автор поста:
— А пенсионерам, детдомовцам, инвалидам кто поможет? Лицемерие в чистом виде, — считает Руслан Нугаев.
Эта публикация набрала уже почти 800 комментариев.
— Душа есть у людей? Что стало с вашими сердцами? Кошку сбили, бросили на дороге умирать, с раздробленной челюстью, снятым скальпом с нее, вся переломанная. Машины мимо ехали, всем плевать.
Остановился мой брат, чтобы убрать труп с дороги на обочину, поднял ее, а она живая, хрипит! Кошка в клинике, под стабилизацией, завтра операция! — сообщила пользовательница ВК Карина Денисова.
Напомним, недавно именно спасение сбитого на трассе котенка сделало известным дальнобойщика из Энгельса Александра Ермолаева.