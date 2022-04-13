Накануне, 12 апреля, в Парке покорителей космоса прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню космонавтики.

Среди остальных парк также посетили губернатор Саратовской область Валерий Радаев, председатель Саратовской облдумы Александр Романов и министр культуры региона Наталия Щелканова.

В рамках мероприятий состоялось возложение цветов к стеле-монументу Юрия Гагарина. Затем на аэродроме прошел финальный этап чемпионата России по мотоциклетному спорту в дисциплине эндуро на мотоциклах-экстрим. С результатами заездов можно ознакомиться здесь.