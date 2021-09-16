Жертвами ядовитых грибов стали уже 5 жителей Саратовской области.

Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, интоксикацию после употребления в пищу грибов выявили с начала года у 45-летней и 55-летней женщин, а также у мужчин 37, 45, 67 лет.

Горе-грибники проживают в Петровске и Балашовском районах.

Уточняется, что люди отравились дикорастущими свинушками, которые засолили без предварительного отваривания, а также жареными зонтиками и маслятами, приготовленными без обязательной предварительной термической обработки.