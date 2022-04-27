Жители Саратова продолжают жаловаться на разбитые дороги. В этот раз в редакцию интернет-издания «Новости Саратова» обратилась горожанка на счет состояния дороги в Заводском районе.

По словам местной жительницы, разбита дорога от улицы Азина до новой объездной дороги в сторону поселка Красный Текстильщик. Как отмечено, протяженность проезжей части составляет два километра.

На предоставленных фотографиях видно, что на пути всего маршрута встречается множество препятствий в виде глубоких ям. Желающим объехать их водителям приходится выезжать на встречную полосу.

— Участок длиной два километра в районе ЖБК-2 разбит всю зиму. Асфальт весь в дырах. Причем, движение машин в обе стороны довольно интенсивное, — поделилась автор фотографий.

Напомним, ранее саратовцы жаловались на состояние одной из дорог в Волжском районе около Гусельского моста. Как отметили местные жители, из-за огромного количества дорожных ям регулярно ломаются машины. Владельцам транспортных средств это выходит в приличную сумму. По словам администрации, дорогу включат в реестр муниципальной собственности в текущем году.