Вчера, 3 августа, в Саратове на четырех площадках Саратова прошел «Диктант Победы». Это возможность для всех желающих проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны.

Мероприятие является международным, в РФ оно прошло во всех населенных пунктах, население которых превышает пять тысяч человек.

В Саратовской области работали свыше 80 площадок, именно в Саратове — четыре. Граждане могли прийти в парк «Россия — моя история», гимназию №108 и лицей №58, а также Музей трудовой и боевой славы, расположенный в Парке Победы.

Не один десяток человек пришли в последнее из мест, чтобы узнать, какая у них историческая грамотность. Необходимо было написать 25 вопросов за 45 минут. При этом запрещалось пользоваться средствами связи, разговаривать, пересаживаться, пользоваться материалами. За нарушение этих прав результат аннулировался.

Для ответа на возникающие вопросы на мероприятии присутствовали волонтеры.

Участникам выдали индивидуальные комплекты бланков.

— Было сложно но думаю что справился. Самыми сложными для меня были те вопросы, где нужно было вписать ответ, а не выбрать из существующих. Особо я к нему не готовился, пришел и написал, — поделился после сдачи диктанта Илья Ермаков.



— Были вопросы которые вообще не знала, и те, ответы на которые я знала, они мне понравились. Там были задания по хронологии и персоналиям, например, о Жукове. Это я знала, — рассказала Кристина Талалова.



— Я узнала об этом вчера, рассказали в техникуме. Предложили поучаствовать, зарегистрировалась и пришла, — отметила Марина Мушкунова.