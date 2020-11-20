Сегодня, 20 ноября, в рамках Всероссийского единого дня оказания бесплатной юридической помощи Юридическая клиника СГЮА провела правовое консультирование жителей Саратова.

Более 50 граждан получили комплексные разъяснения по вопросам, связанным с опекой несовершеннолетних, порядком исполнения требований органов государственной власти, привлечением к административной ответственности должностных лиц, взысканием денежных средств по расписке, порядком вступления в наследство, обжалованием бездействия сотрудников полиции и многим другим.

В этот день жителей города консультировали руководитель Юридической клиники СГЮА доцент кафедры гражданского процесса Ольги Николайченко, председатель исполкома реготделения Ассоциации юристов России доцент кафедры административного и муниципального права СГЮА Светлана Зайкова, профессор кафедры гражданского права СГЮА Владимир Бабаков, главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения УФССП России по Саратовской области Кристина Пашкан, старший помощник прокурора Саратовской области по правовому обеспечению Юлия Чайковская и старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Саратовской области Дмитрий Беккалиев.

— Такие совместные с практиками приемы позволяют оперативно и эффективно решать разнообразные правовые вопросы и ситуации граждан, в том числе и посредством их дистанционного обращения по телефону, электронной почте, через наши официальные аккаунты в социальных сетях. Также специально к этому дню Юридической клиникой СГЮА были подготовлены тематические информационные буклеты, которые мы и в дальнейшей работе будем использовать в рамках правового просвещения граждан, – отметила руководитель Юридической клиники СГЮА Ольга Николайченко.

Стоит отметить, что для школьников Саратова и Саратовской области, их законных представителей также была проведена онлайн-лекция на тему «Судебные и внесудебные формы оказания правовой помощи детям», приуроченная ко Всероссийскому дню правовой помощи детям.