В отношении 41-летнего и 44-летнего жителей Саратова возбуждено уголовное дело за покушение на мошенничество в крупном размере. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, полиция устроила проверку из-за незаконной продажи немаркированного алкоголя в отношении жителя Саратовской области. Мужчины узнали об этом, они рассказали ему, что имеют связи с правоохранителями и за деньги могут посодействовать, чтобы вопрос решился, как нужно. Для этого необходимо передать им 800 тысяч рублей.

На самом деле граждане этого делать не собирались, а деньги планировали забрать себе.

Продавец спиртным согласился на это предложение и вечером 2 июня у одного из домов на Набережной Космонавтов передал им деньги. После этого злоумышленников задержали сотрудники ФСБ.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.