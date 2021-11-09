На уловку мошенников попалась очередная жертва — жительница Дергачевского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области.

Женщина, поверив, что неизвестные пытаются оформить кредит на ее имя, перевела на якобы безопасный счет 550 тысяч рублей. Сотрудниками полиции по данному факту возбуждено уголовное дело.

В ведомстве уточнили, что в Саратовской области за этот год зарегистрировано 7216 преступлений с использованием коммуникации -кражи и мошенничества. По сравнению с прошлым годом, показатель снизился. Тогда их было зарегистрировано 7375.