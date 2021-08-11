Жители Саратова подняли вопрос в соцсетях о жаре в общественном транспорте. В ходе обсуждения жительница Саратова предложила мэру города Михаилу Исаеву и губернатору Саратовской области Валерию Радаеву прокатиться в общественном транспорте в жару.

— Кондиционеров нет, понятно, экономия. Раньше были хотя бы занавески на окнах. Неужели в автобусах хотя бы шторки нельзя сделать из самой дешевой ткани? Едем каждый день как на сковороде, люди мучаются от жары и духоты, — высказалась женщина.

Она посоветовала властям прокатиться в жару в общественном транспорте.