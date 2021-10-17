Накануне, 16 октября, житель Саратова разместил в одной и социальных сетей фото нового «коммунального пруда», вызвав бурную реакцию в комментариях.

По словам пользователя, появился он еще две недели назад, и убирать его, судя по всему, не спешат. На фотографии видно, что ограждение вокруг объекта чисто символическое, практически неспособное предотвратить случайное падение в воду.

— Им пруд возле дома выкопали, а они и не рады, — иронично написал один из комментаторов.

Другой комментатор с юмором заметил, что пруд очень нужен там, на нем можно порыбачить в летнее время, а зимой из него получится отличный каток.