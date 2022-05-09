Праздничный день, 9 мая, завершился в Саратове красочным салютом. Саратовцы смогли увидеть его на Театральной площади и Соколовой горе. 

Однако попасть к салюту непросто — улицы перекрыты, из-за чего в центре города образовались пробки. 

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