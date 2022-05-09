Домой Рубрики Новости Саратова Саратовцы посмотрели праздничный салют в честь Дня Победы РубрикиНовости Саратова Саратовцы посмотрели праздничный салют в честь Дня Победы По Новости Саратова - 09.05.2022 109 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Праздничный день, 9 мая, завершился в Саратове красочным салютом. Саратовцы смогли увидеть его на Театральной площади и Соколовой горе. Однако попасть к салюту непросто — улицы перекрыты, из-за чего в центре города образовались пробки. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Валерий Радаев поучаствовал в акции «Бессмертный полк» в Саратове с внуком Студентка из Саратова приняла участие в шествии Бессмертного полка в Москве В бою погиб солдат Вячеслав Витов из Саратовской области ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовцы посмотрели праздничный салют в честь Дня Победы Новости Саратова - 09.05.2022 0 Праздничный день, 9 мая, завершился в Саратове красочным салютом. Саратовцы смогли увидеть его на Театральной площади и Соколовой горе. Однако попасть к салюту непросто -... Валерий Радаев поучаствовал в акции «Бессмертный полк» в Саратове с внуком 09.05.2022 Студентка из Саратова приняла участие в шествии Бессмертного полка в Москве 09.05.2022 В бою погиб солдат Вячеслав Витов из Саратовской области 09.05.2022 В акции «Бессмертный полк» принял участие Роман Бусаргин 09.05.2022