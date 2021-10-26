Жители Ленинского района Саратова пожаловались на алкоголиков, которые оккупировали детскую площадку. Об этом обеспокоенные граждане пишут в группах социальных сетей.

По словам местной жительницы, на детской площадке около Северного рынка алкоголики разбрасывают бутылки и лезут к проходящим мимо. Рядом находится местный бар, у которого уже по утрам, когда дети идут в школу, собирается посетители.

—Куда смотрят правоохранительные органы? Мне страшно ходить с ребенком. Участковый закрывает глаза и ходит мимо, а сотрудники полиции, которые патрулируют рынок, просто проходят мимо и не обращают внимания, —написала женщина в группе.