Саратовцы в сети пожаловали на чиновников-автохамов, пишут в группе «Саратов онлайн».

Местные жители запечатлели, как представители администрации Саратовского районе, здание которой находится на на 2-ом Украинском проезде в Кировском районе Саратова, паркуются на тротуарах.

— Пройти нереально. Идёшь по проезжей части, а в спину гудят проезжающиеся машины, потому что места нет совсем, — пишет аноним.

По словам автора поста, той дорогой дети ходят в школу, а с коляской «так вообще по воздуху наверное нужно передвигаться». Обращаясь к главе района Ивану Бабошкину саратовцы спрашивают: «Неужели нельзя что-то придумать, чтобы ваши подчиненные не заполоняли своими машинами пешеходные зоны?»