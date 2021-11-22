Саратовцы пожаловались на двухнедельное отключение отопления

Жители дома №13 по 3-му Московскому проезду в Саратове уже две недели живут без отопления. Сообщение об этом появилось в одной из групп социальной сети ВКонтакте.

— Крик души! На улице минус, мы платим за отопление в полном размере, а его почти нет. Батареи еле тёплые, мы вынуждены ходить в штанах и в кофтах, спать под тёплыми одеялами, — пишет в горожанка в своем посте.

Она сообщает, что наладить отопление обещали в течение трех дней, на деле — его ремонтируют уже более двух недель. Также женщина пожаловалась на то, что крыше не отремонтировали до конца.

Судя по комментариям, это не единичный случай, когда саратовцы остаются без тепла. Напомним, жители Лунной улицы, уже в третий раз с начала отопительного сезона сталкиваются с отключением батарей.