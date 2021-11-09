Жители Саратова пожаловались на странно установленные дорожные знаки. Пост об этом появился в группах социальных сетей.

—Умеют же у нас в городе «грамотно» вешать знаки, — написал под фотографиями местный житель. В комментариях люди добавили, что фото сделано на улице Блинова.

Горожане пишут, что подобные проблемы наблюдаются во многих частях города. Например, жители Саратова жалуются на похожую ситуацию со знаками возле торгового центра Happy Moll, а также на углу Чапаева и Московской, где знак загораживает светофор.