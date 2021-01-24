Жительница Саратова Наталья Маяцкая пожаловалась на нерасчищенную лестницу на мосту через железную дорогу на пересечении проспекта 50 лет Октября и Тракторной улицы.

—Невозможно спуститься и подняться. Сейчас оттепель, а завтра может быть мороз, и люди будут падать, — уточнила она.

В доказательство своих слов горожанка опубликовала снимки с места событий.

—Это очень отличная горка, нечего вы не понимаете, — написал в комментариях пользователь под ником “Иван Бензин”.

—Пока кто-нибудь не сломает шею и не пошевелятся! — поддержала девушка под ником “Надин Надин”.

