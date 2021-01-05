Сегодня, 5 января, анонимный саратовец пожаловался в соцсетях на фотографирующихся людей на Театральной площади.
В клумбе с розами установили светящиеся шары, которые привлекают горожан.
Ради снимков граждане идут прямо по кустам и ломают их, очевидцу жалко растения.
В доказательство своих слов он опубликовал фото с места событий.
Комментаторы назвали этих людей “варварами” и отметили, что те не понимают, что так нельзя.
Напомним, в прошлом году саратовцы садились прямо на светящиеся фигуры. Одна из девушек получила штраф, потом ее примеру последовал мужчина.