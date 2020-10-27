Сегодня, 27 октября, житель Ленинского района Саратова под ником “Рыболов р” пожаловался в интернет-сервисе на мошенников.

По квартирам в Солнечном ходят парни и предлагают пройти опрос об очках и линзах, а пенсионерам бесплатно проверить зрение прямо в квартире. Им это якобы необходимо, чтобы открыть неподалеку магазин оптики.

Потом незваные гости уговаривают граждан купить китайские очки за четыре тысячи рублей, афера рассчитана на пожилых людей.

Гражданин предупредил, что таких людей не надо пускать к себе в дом.

В комментариях девушка под ником “Людмила” написала, что летом парни уже попадали в поле зрения общественности.