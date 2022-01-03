В новогоднюю ночь на пешеходном кольце работал только один из восьми установленных ватерклозетов.

Жители Саратова сообщили, что в праздники работал только туалет у «Липок» на улице Волжской.

— Ни на Рахова, ни на площади Кирова не работал ни один. А сейчас был свидетелем того, как двое сотрудников «Дорстроя» в оранжевых жилетах подошли к туалету у цирка, отперли его, зашли внутрь, а когда вышли, снова его заперли. Это ли забота о людях? — задаётся справедливым вопросом саратовец Алексей Досков.

Между тем, в Саратове анонсировали строительство второго пешеходного кольца. Будет ли оно оснащено сетью общественных отхожих мест, пока не уточняется.