Саратовцы пожаловались в соцсетях на нерасчищенные дороги в Заводском районк города.

— Проживаю в Комсомольском посёлке, частном секторе: 1-й Прудный проезд ,47. Дороги не чистят с начала зима! Ни разу!Дети , пожилые люди, беременные женщины, а так же, автомобилисты просто оказываются в снежном плену! — написал очевидец.

Гражданин выразил недоумение — почему «прошлую зиму, своими силами нанимали трактор… Неужели, это участок частный?!»

В комментариях горожане еще пожаловались, что по этому адресу не вывозят мусор.