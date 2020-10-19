Сегодня, 19 октября, анонимный саратовец пожаловался в соцсетях на очереди в 19-ю поликлинику, расположенную в Солнечном. Об этом сообщили в соцсетях.

Горожанин указал, что всех пациентов с температурой принимают в одном кабинете, №34.

В коридоре, где нет обеззараживателей и толпятся люди, анонимному автору поста пришлось просидеть четыре часа.

При этом записи к врачу как таковой нет, в учреждении он насчитал только одну медсестру, которая “ходит с тряпкой, ручки хлоркой протирает”.

В доказательство своих слов гражданин опубликовал снимок с места событий.

В комментариях под записью горожане рассказали, что им тоже пришлось провести много утомительных минут в ожидании медицинской помощи. Некоторые выразили удивление, ведь можно вызвать врача на дом.

