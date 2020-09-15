Сегодня, 15 сентября, Татьяна Моргунова пожаловалась в соцестях на странные предложения от УК Ленинского района Саратова.

В дополнение к квитанциям за август жильцы получили обращение к должникам. Неплательщикам указывают, что из-за них не должны страдать другие, кто не заслужил такого отношения.

Написан список квартир с суммой долга и напечатана картинка, где мощный бизнесмен сидит на шее у старого доходяги. Имеется подпись: «Вы в ответе за тех, кого посадили себе на шею».

Гражданка не понимает, зачем стравливать исправных плательщиков с теми, кто не может или не хочет отдавать деньги. Она недоумевает, законны ли такие методы.

В доказательство своих слов горожанка опубликовала снимок в паблике «Саратов онлайн». Местные жители удивились большим суммам долгов, например в полмиллиона.

— 20-ой квартире проще квартиру продать и уехать, — написала Ирина Солнцева.

— 542 тысячи, они там пекарню открыли ? — спросил Равиль Ханмамедов.

Граждане написали, что такая мера вряд ли принесет свои плоды. В любом случае, размещать именно фамилии налогоплательщиков нельзя.