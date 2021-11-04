Жители Саратова жалуются на работу общественного транспорта в вечернее время. Об этом они сообщают в группах социальных сетей.

—Стоял на остановке 16-й квартал с 21:00 чтобы доехать до центра. И что вы думаете, хоть один маршрут подъехал за час? Не то, чтобы у меня на такси денег нет, а просто из-за принципа час ждал, хотел убедиться ещё раз в том, как работает в Саратове общественный транспорт, на который еще и цену поднять хотят. Жители Саратова, кто работает до позднего вечера, соболезную вам, — пишет горожанин.

В комментариях под постом местные жители согласились с ним, добавляя, что проблема с транспортом после 9 вечера присутствует во всех районах города. Особенно остро она стоит для тех, кто работает в магазинах до 22:00.