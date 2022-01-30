В соцсетях саратовцы пожаловались на сосульку-гиганта.

Глыба нависла над подьездом на Лунной, 25.

Длиной несколько метров, она угрожает упасть на головы прохожим.

Пока УК не предпринимает никаких мер.

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