Жители Саратова пожаловались на брошенные трубы и строительные мешки во дворе одного из домов по улице Симбирцева. Фотографиями нелепого ремонта дворов поделилась обеспокоенная горожанка.

На снимках виды две трубы, которые просто лежат посередине дороги и не служат никакой цели. По словам местной жительницы, трубы появились в июне и никто из жильцов дома до сих пор не знает, что это такое. Довершают картину непонятные деревянные мостики.

— Все три месяца эти великолепные «мосты» стоят, и рядом эти пакеты с чем-то неизвестным. И ничего не изменилось до сих пор. Не ясно — это такое сделали в рамках программы «обустройство дворов»? Если так, то странное обустройство получается. Мало того, что жильцам мешает ходить, так и не ясно — неужели оставят в таком виде? — пишет горожанка.