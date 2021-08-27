Житель Саратова пожаловался в группе социальной сети на мусор и безобразное состояние некогда цветущего бульвара на улице Рахова от Вавилова до Мичурина. Андрей Гришанин поделился фотографиями улицы, сделанными во время прогулки с ребенком.

—Это ужасно, во что превратился цветущий бульвар! Вдоль аллей валяются окурки, бумажки. Шахматные столы ближе к Вавилова утопают в мусоре! Детская площадка завалена выброшенным из песочницы песком. Зато её «украшает» клумба с чахнущими цветами. На спортивной площадке за улицей Советской россыпи щебёнки.

Газон между Вавилова и Советской, напротив шахматного клуба, высох. Возле ограды настоящее болото, видимо, течёт труба автополива. На другом газоне торчит сломанная «поливалка», всюду жёлтые пятна высохшей травы. И «заплаты» гидропосева, весьма унылого вида. Молодые каштаны захирели, листва желтеет.

При входе на аллею со стороны Вавилова, сразу за памятником академику Цицину, на газоне глубокая яма. Похоже, какая-то техника заехала. Внутри ямы то ли стоячая вода, то ли тоже труба полива течёт. Урны завалены мусором, — пишет возмущенный горожанин.