Жители Саратовской области заметили ядовитого паука-осу. Об этом они сообщают в группах в социальных сетях.

Насекомых уже встречали в Саратове, Калининском, Татищевском и Воскресенском районах. Аргиопа Брюнниха, он же паук-оса или паук-зебра обычно живет в пустынях и степях, так как предпочитает теплый климат.

Паук-оса ядовитый, но не представляет серьезной опасности для человека. Пораженное его укусом место может распухнуть и онеметь на некоторое время. Людям, страдающим аллергией, это насекомое лучше избегать.