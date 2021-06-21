Саратовцы пожаловались в соцсетях на загрязнение Волги.

Дмитрий Келле написал, что 17 июня поехал отдохнуть на островах с семьей. Они нашли место с хорошим берегом и песком для детей, но прибыв туда, обнаружили, что весь берег почему-то белый.

— Мы подумали это хлебная прикормка для рыб, но выяснилось, что это какая-то жирная субстанция, скатавшаяся от маленького до большого шара, и в воде, и вдоль всего берега, — уточнил горожанин.

Он опубликовал фото с места событий и поинтересовался у остальных, что же это может быть. Отметив, что это не икра — ведь запаха нет.

В комментариях граждане предположили, что это может быть пальмовое масло, которое утекло при перевозке по воде.