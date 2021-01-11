Сегодня, 11 января, саратовцы пожаловались на заваленную снегом парковку у парка Марины Расковой.

Напомним, работы по его благоустройству закончили в сентябре при поддержке председателя ГД Вячеслава Володина.

Однако площадка для машин рядом с ним осталась бесхозной. Ранее местные жители сами “захватили” ее, начав ставить свой транспорт.

Теперь они жалуются, что автомобили оставить нельзя, потому что территорию не убирают. Ведь она не принадлежит ни парку, ни ТСЖ.

Граждане просят, чтобы у парковки появился хозяин и можно было приезжать туда, радоваться красивому виду и оставлять свои машины.



