С начала работы колл-цента «Волонтеры Конституции» приняли 12,376 тысячи звонков. Саратовцы продолжают активно интересоваться процедурой Общероссийского голосования по одобрению изменений в Конституцию РФ.

Бесплатная горячая линия 8-800-350-86-46 работает с 9 утра до 9 вечера. Основные вопросы, которыми интересуются саратовцы, стали возможность проголосовать досрочно, как выразить своё мнение на дому, не приходя на избирательный участок, можно ли проголосовать не по месту жительства, в какие часы и по каким адресам работают избирательные участки.

Напомним, с 25 июня и в течение недели саратовцы примут участие в Общероссийском голосовании по одобрению изменений в Конституцию РФ.

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