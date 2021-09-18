Сегодня, 18 сентября, в Саратове развернулись празднования в честь 431 годовщины со дня основания города.

Праздничная программа стартовала еще вчера, но сегодня она представлена в полном объеме. Солнечная погода поспособствовала тому, что в центре города с самого утра гуляют горожане.

Ко дню города на проспекте Кирова развесили украшения и установили колонки с музыкой. с 9:00 на Саратовском пляже стартовал фестиваль пляжных видов спорта, в 10:00 — велопробеги.

Фестиваль мороженного ждет всех желающих на площади Вавилова до 18:00, а на площади Братьев Никитиных с самого утра работает «уДачный фестиваль» ландшафтного дизайна и флористики, где можно не только посмотреть цветы, но и приобрести понравившееся.

Развлекательная программа «Пешеходное кольцо» начинается на проспекте Кирова и тянется до самого конца, потом заворачивая на Волжскую. Посетить ее можно будет и завтра, 19 сентября. В саду «Липки» до 16:00 будет работать программа «Литературный Саратов», а рядом расположились палатки с перекусом и горячим кофе.

Внимание прохожих останавливается на масштабной ярмарке мастеров, где можно приобрести все: и украшения ручной работы, и брелоки, и игрушки, и свечки и даже что-нибудь съестное. Внимание привлекает обилие разнообразных вещиц и пестрота прилавков.

Завершится праздничная программа на новом городском пляже, где с 18:00 до 20:00 пройдет фестиваль современной музыки «Волга Wawe».