Известный саратовский силач Вячеслав Максюта предложил переименовать сосульки, висящие по всему городу, в леденцы.

— Давайте обратимся к депутатам с инициативой переименования сосулек в леденцы, а леденцов — в сосульки. Мягче восприниматься будет прохожими, да и логичне, правда??? — иронизирует на своей странице в Instagram сильнейший человек страны.

Однако в комментариях подписчики спортсмена предложили присвоить сосулькам имена народных избранников.

«Именные» сосульки убирать начнут быстрее, — уверены горожане.