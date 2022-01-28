Новый способ обратить внимание на свисающие с крыш сосульки предлагают саратовцы.

Под многими домами, увешанными такой зимней «красотой», ежедневно ходят люди, в том числе — дети.

Наледь в любой момент может упасть кому-то на голову.

— Предлагаю новый тренд: жителям верхних этажей выливать неоновые краски на сосульки, хотя бы будет детям весело разглядывать и привлечет внимание. А не то, что сейчас — серо, бело и уныло! — написал в соцсетях житель Заводского района, опубликовавший фото дома с огромными сосульками на Огородной, 162.

Кроме шуток горожанин настаивает на срочном привлечении УК, «обслуживающих» такие дома, к административной ответственности.