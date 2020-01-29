Жители Саратова просят установить в сквере Марины Расковой памятник летчице, сообщает мэрия.

Саратовцы предлагают перенести скульптуру, которая ранее красовалась у энгельсского Дома офицеров на территории авиабазы.

На странице сторонников Вячеслава Володина в сети Инстаграм появился пост о замене монумента в Энгельсе.

— Может тот памятник, что в Энгельсе стоял, в сквер Марины Расковой перенести?! Кажется, его очень не хватает там, — предлагает в комментариях один из пользователей сети.

Общественный совет сквера поддержал инициативу горожан:

— Вячеслав Викторович! Какова судьба старого памятника? Можно ли будет его сохранить? В сквере имени Марины Расковой на сегодняшний день нет памятника великой Летчице. Быть может можно установить в сквере старый памятник, который был в Энгельсе?

Многие саратовцы считают это «отличной идеей».