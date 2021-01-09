Новогодние праздники подходят к концу и жители Саратова вовсю делятся фотографиями своего времяпровождения.

Горожане не сидят дома — гуляют по проспекту и украшенной Театральной площади, катаются на коньках и сноубордах, ездят на тюбингах.

А некоторые — даже ездят за впечатлениями в Хвалынск.





