Домой Рубрики Новости Саратова Саратовцы предпочитают активный отдых на новогодних праздниках РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Саратовцы предпочитают активный отдых на новогодних праздниках По Новости Саратова - 09.01.2021 131 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Новогодние праздники подходят к концу и жители Саратова вовсю делятся фотографиями своего времяпровождения. Горожане не сидят дома — гуляют по проспекту и украшенной Театральной площади, катаются на коньках и сноубордах, ездят на тюбингах. А некоторые — даже ездят за впечатлениями в Хвалынск. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Фура с металлоломом перевернулась на саратовской трассе Саратовца покусала собака на 6-м Динамовском проезде Саратовец на грузовике устроил аварию в Волгоградской области ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Фура с металлоломом перевернулась на саратовской трассе Новости Саратова - 09.01.2021 0 Сегодня, 9 января, на трассе в Саратовской области перевернулась фура с металлоломом. Снимки с места событий разместили в паблике «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте». В результате... Саратовца покусала собака на 6-м Динамовском проезде 09.01.2021 Саратовец на грузовике устроил аварию в Волгоградской области 09.01.2021 ГУ МЧС предупредило саратовцев об оранжевом уровне опасности 09.01.2021 Улицы Саратова полностью очистят от снега к понедельнику 09.01.2021