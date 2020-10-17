Саратовцы рассказали о том, что они любят есть на завтрак.

Согласно опросу, который провел портал “Новости Саратова”, большинство предпочитают кофе и бутерброды (58 процентов), на втором месте каша (22 процента), яичница с ветчиной (11 процентов).

Шесть процентов опрошенных любят плотно подкрепиться супом или щами, три процента предпочитают есть второе.

Фрукты на завтрак не выбрал никто из горожан.

В опросе приняли участие 36 человек.

Как сообщал ранее Саратовстат, каждый восьмой житель региона ест что-то по утрам.