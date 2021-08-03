Эксперты одного из торговых сайтов подсчитали, каких питомцев чаше всего покупают саратовцы.

Выяснилось, что спрос на кошек в этом году вырос на восемь процентов, а продавать их стали на 21 процент чаще. Собаками интересовались на два процента больше граждан, чем в прошлом году, а число объявлений о продаже выросло на 37 процентов.

В Саратове доля спроса на беспородных котят составила 32 процента от общего. Животными шотландской породы интересовались на процент меньше в сравнении с прошлым годом, а продавать их стали на 14 процентов чаще — в среднем она стоит тысячу рублей. Британскими — на 19 процентов чаще а число объявлений выросло на 19 процентов, чаще всего питомцев отдавали за 50 рублей.

Мейн-кунами интересовались на 27 процентов больше горожан, а число объявлений об их продаже стало больше на 74 процента по сравнению с прошлым годом. Один котенок стоит пять тысяч рублей. Бенгальских кошек горожане хотят заводить реже — интерес к ним упал на семь процентов, а число объявлений об их продаже стало больше на 28 процентов. Животное стоит в среднем четыре тысячи рублей.

В Саратове канадские сфинксы стали на 14 процентов востребованнее среди горожан, а продавали их на 46 процентов больше в сравнении с прошлым годом. Приобрести котенка этой породы в городе в среднем можно за 2,5 тысячи рублей.

Также горожане интересуются и собаками — доля приобретения беспородных составила 16 процентов от общего спроса в разделе. В городе спрос на шпицов упал с прошлого года на десять процентов, а предложение выросло на 57. Приобрести щенка можно за четыре тысячи рублей. В Саратове чихуахуа интересовались на десять процентов меньше, а число объявлений выросло на десять процентов. Чаще всего таких щенков отдавали за три тысячи рублей.

В Саратове немецкие овчарки стали на 5 процентов более востребованными, а продавать щенков стали на 21 процент больше, чем в прошлом году. Купить такую собаку можно в среднем за 55 рублей. В Саратове популярность той-терьеров среди жителей города упала на 4 процента, а количество объявлений о продаже возросло на 11 процентов. Купить щенка этой породы в среднем можно было за тысячу рублей.