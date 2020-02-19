Саратовцы выбрасывают ведро «секс-игрушек» в неделю. Такую статистику приводят специалисты регоператора.

Каждую неделю в Энгельсском технопарке при сортировке отходов отбирается ведро различных дилдо. Чаще всего они изготовлены из силикона, ПВХ, стекла, латекса и металла. Саратовцы отдают предпочтение игрушкам натуральных розовых или телесных оттенков средних размеров, но иногда попадается «экзотика».

Зачастую, это базовые стандартные образцы. Лишь изредка попадаются чудеса инженерный мысли, пришедшие в негодность.

В зависимости от состава игрушки, ряд использованных секс-игрушек может пойти на глубокую переработку. Стоит отметить, что некоторые образцы работают на батарейках, которые относятся к более высокому классу опасности и должны утилизироваться отдельно.