Количество саратовских подписчиков видеосервиса Wink от «Ростелекома», использующих бесплатную опцию «Мультискрин», увеличилось в этом году в четыре раза. Подключив приложение на нескольких устройствах под одной учетной записью, абоненты смотрят любимые телепередачи, фильмы и сериалы на разных экранах.

Более половины новых пользователей продукта, подключая услугу через приставку на телевизоре, одновременно загружают сервис на смартфоны и планшеты.

Ежемесячно саратовцы устанавливают приложение Wink примерно на тысячу персональных устройств.

— Опция “Мультискрин” позволяет подписчикам сервиса смотреть контент в удобное время в любом месте! Можно начать киносеанс на привычном домашнем телевизоре, а продолжить – на экране смартфона по дороге на работу. История просмотров, доступная на всех подключенных устройствах, быстро вернет зрителя к нужному моменту фильма или телепередачи, — говорит директор по работе с массовым сегментом Саратовского филиала ПАО «Ростелеком» Светлана Порошина.

Благодаря опции “Мультискрин” каждый член семьи может смотреть любимые фильмы и передачи на экране своего гаджета. К одной учетной записи допустимо присоединить до семи устройств.

— Наша семья давно уже пользуется сервисом “Мультискрин”. Ребенку удобнее устроиться в своей комнате на диване с планшетом. По пути на дачу мы коротаем время за просмотром фильмов на смартфоне. Недавно подключили родителям-пенсионерам Wink на телевизоре. Отец, активный болельщик, уже оформил себе отдельную подписку, выбрав телеканалы со спортивными трансляциями, — считает пользователь Wink Марина Беляева.

Подобрать интересующий видеоконтент подписчикам сервиса поможет тариф- конструктор «Трансформер». В подписку входят пять тысяч кинолент и сериалов и 150 базовых телеканалов. Дополнительные ТВ-каналы и фильмы в зависимости от тем и жанра объединены в 12 мини-пакетов, из них зритель может выбрать пять. Набор пакетов можно менять ежемесячно.

Получить подробную информацию о тарифах и действующих акциях клиенты могут на сайте «Ростелекома» wink.rt.ru.