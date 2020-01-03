Глава Саратова Михаил Исаев на своей странице в социальной сети Instagram предложил жителям города придумать клику для своей собаки. Фотографии щенка прилагается.

Он написал, что подарил на Новый год своим детям собаку породы вельш-корги и попросил у горожан придумать ему имя. Саратовцы предлагают разные клички. В основном, фантазии людей крутятся вокруг милых домашних названий, типа «Бублик», или «Тюбик». Некоторые «политизируют» кличку для щенка, предлагая назвать его «Исай», или «Сарик».

Вельш-корги — любимая порода собак королевы Великобритании Елизаветы II.