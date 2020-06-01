Читатели библиотек в селах Красный Яр, Терновка, Степное, Титаренко, Генеральское и посёлка Взлётный приняли участие во Всероссийской акции «Подвиг села». Флешмоб будет проходить в режиме онлайн, акцию запустили в социальных сетях Российский союз сельской молодежи.

Цель данного мероприятия — память о подвигах героях Великой Отечественной войны. Читатели библиотек будут публиковать в социальных сетях своё фото и фото героя своей семьи с описанием подвигов предка во время великой отечественной войны. В публикации также надо будет рассказать чем занимается на данный момент автор поста, это будет сопровождаться хэштегом #ПодвигСела. Акция также покажет как подвиг всей страны не забывается спустя время, а память передается поколениям. Сельская молодежь знает хорошо о героях своей семьи и о их подвигах.

А финале акции будут выбраны лучшие фото и представлены в Совете Федерации России. Победители получат памятные призы и дипломы.

Организаторами акции стали: комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Федеральное агентство по делам молодёжи, Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи, Общественная палата Российской Федерации, ВОО «Трудовая доблесть России» и Благотворительный фонд возрождения культуры и традиций малых городов Руси.

Напомним, что 2020 год в России объявлен Годом памяти и славы.