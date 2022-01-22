Служба исследований hh.ru провела опрос среди жителей Саратовской области и выяснила, хватило ли им времени для отдыха. Результаты исследования предоставила пресс-служба сайта.

Так, 48% жителей Саратовской области признались, что новогодних каникул им было недостаточно, чтобы отдохнуть от работы. Более длинные праздники грезятся представителям науки и образования и специалистам по управлению персоналом.

Однако 10% саратовцев считают, что праздники затянулись и отдыхать стоило бы меньше. Еще 42% отмечают, что времени для отдыха было в самый раз.