Сегодня, 5 октября, на заседании корсовета по борьбе с коронавирусной инфекцией выступил губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Он отметил, что саратовцы продолжают игнорировать масочный режим.

—К сожалению, ситуация с масками не меняется: в общественном транспорте практически все без средств защиты: включая кондукторов и водителей. Не намного лучше обстоят дела и на предприятиях торговли, — сказал глава региона.

Он также отметил, что необходимо контролировать соблюдение режима самоизоляции теми, у кого коронавирус уже подтвержден.