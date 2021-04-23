Дмитрий Анпилогов, директор туристической компании:

— Внимательно и с интересом слушал выступление президента РФ Владимира Путина на ежегодном послании Федеральному собранию. Особое внимание было уделено развитию туриндустрии, были заявлены такие важные шаги, как продление программы «Кэшбек по России» и введение новых направлений по кэшбэку для студентов и молодежи, льготных кредитов на развитие туристической инфраструктуры в регионах, увеличение до одного триллиона рублей средств на реализацию национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», упрощение в выдача электронных виз в Россию для иностранцев. Впервые столько средств будет выделено на развитие внутреннего туризма. Очевидно, что туризм становится приоритетной отраслью на ближайшие годы! Важно и нам, в Саратовской области стать лидерами по развитию индустрии туризма и гостеприимства в России.

Александр Удалов, председатель Саратовского отделения Союза театральных деятелей России:

— С огромным вниманием слушал Послание президента. Хочется отметить направленность в первую очередь решение внутренних вопросов и развитие России. Несколько моментов которые выделил лично для себя: Первое: бережное отношение к нашей истории и совершенно правильное решение устранить неточности в школьных учебниках. Подвиг народа должен быть известен, каждая Великая битва должна быть прописана в наших учебниках. Нужно знать свою историю.

Второе. Что касается именно нас, работников культуры. Прекрасно, что увеличатся вложения в ремонт и модернизацию объектов культуры. Это идея заложена и успешно реализуется нацпроектом «Культура». Дополнительные инвестиции в это направление позволят увеличить масштаб поддержки учреждений культуры в селах и отделенных населенных пунктах.

Александр Зайцев, председатель Общественного Совета Красноармейского района:

— 21 апреля президент России Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному собранию, на котором обозначил основные приоритеты развития государства на ближайшие несколько лет. В условиях борьбы с пандемией, руководство нашей страны ориентировано на поддержку малого и среднего предпринимательства и других категорий граждан, доходы которых существенно сократились в этот сложный для всех период. Особенно это касается продления выплат для семей с детьми. Большое внимание в обращении президента было уделено развитию системы здравоохранения и социальной сферы, в том числе в сельской местности, на развитие которых планируется направить существенные средства. Для небольших территорий финансирование из федерального бюджета — всегда ощутимая поддержка и хорошее подспорье для дальнейшего развития. Многое уже сделано по этим направлениям и, уверен, работа по повышению условий жизни в городах и небольших населенных пунктах будет продолжаться. В свою очередь, Общественный совет возьмет на контроль реализацию задач социальной направленности на территории Красноармейского муниципального района, озвученные президентом России в послании Федеральному собранию.

Алексей Решетников, глава Хвалынского муниципального района:

— 21 апреля президент России Владимир Путин обратился с ежегодным Посланием Федеральному собранию, в котором озвучил ряд приоритетных направлений для дальнейшего развития нашего государства. Для меня, как для главы района, очень важно было услышать тему развития системы здравоохранения в городах и населенных пунктах с небольшой численностью жителей удаленных от областных центров. Глава государства в своем выступлении обратил особое внимание на то, что сбережение народа страны является высшим национальным приоритетом, и что к 2030 году необходимо довести среднюю продолжительность жизни до 78 лет, чему будут способствовать запущенные с 1 июля программы диспансеризации и профессиональных осмотров россиян всех возрастов. В 2021-2023 годах в села, поселки городского типа и малые города страны отправят еще пять тысяч машин скорой помощи. Считаю это решение президента абсолютно правильным и своевременным. В малых городах и поселениях часто имеет место нехватка транспорта и квалифицированного персонала. Благодаря этим важным мерам, во многом удастся решить острую проблему оказания качественной скорой медицинской помощи жителям небольших населенных пунктов вследствие их удаленности от основных лечебно-диагностических учреждений и поможет в кратчайшие сроки доставлять больных в ближайшие медицинские учреждения.